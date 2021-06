Croazia-Repubblica Ceca, CdS: “Perisic, ripresa da applausi. Rebic un disastro”

Il giudizio del quotidiano sui calciatori del campionato italiano impegnati nel match degli Europei di ieri pomeriggio

Croazia-Repubblica Ceca di ieri pomeriggio agli Europei ha visto una folta schiera di calciatori del campionato italiano in campo. Questo il giudizio del Corriere dello Sport: "Erano cinque i rappresentanti della nostra Serie A in campo. Perisic (Inter): secondo tempo da applausi, quando si sposta da destra a sinistra, con un gol bellissimo che tiene in vita la Croazia. Rebic (Milan): un disastro; gli capita una palla buona sul sinistro e la scaraventa in curva. Giusta la sostituzione. Jankto (Sampdoria): bene sia a sinistra che a destra. Barak (Verona): entra nel finale. Brozovic (Inter): il grande bocciato gioca appena 6', recupero compreso".