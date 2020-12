Crotone al lavoro in vista dell’Inter: Stroppa ritrova Marrone, occhi puntati su Messias

Chiuso il 2020 con il successo sul campo del Verona, l’Inter comincerà il nuovo anno ospitando domenica 3 gennaio il Crotone. I calabresi, come scrive Tuttosport, sono già tornati al lavoro: “Dopo pochi giorni di riposo è tornato a correre e sudare il Crotone di Giovanni Stroppa e lo ha fatto ieri pomeriggio sul terreno dello stadio Ezio Scida. In mattinata, però, tutto il gruppo squadra è stato sottoposto a tamponi come previsto dal protocollo anti Covid. Cordaz e compagni torneranno ad allenarsi anche oggi, in vista c’è la sfida di Milano contro l’Inter del prossimo 3 gennaio. […] Per la partita contro la squadra di Conte rientra il difensore centrale Luca Marrone che contro il Parma ha scontato il turno di squalifica. Intanto il Crotone e Stroppa si godono Walter Junior Messias, una delle sorprese più belle di questo campionato di Serie A. Con la doppietta contro il Parma il brasiliano è diventato il miglior marcatore dei calabresi“.