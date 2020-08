Cruz: “Vorrei Messi all’Inter. Lautaro resti! Con Conte si apre un ciclo. Moratti e Adriano…”

Una lunga intervista, quasi completamente a tinte nerazzurre, per ripercorrere i ricordi di Inter e parlare di futuro. Julio Cruz, indimenticato attaccante argentino rimasto nel cuore degli interisti, ha parlato così a 90min.com:

MESSI – “A me piacerebbe vederlo nell’Inter. Ho giocato lì, ho un forte legame con la società e provo un grande affetto nei confronti dei tifosi. Se poi guardo al progetto e ai giocatori credo che il PSG abbia fatto le cose in maniera corretta negli ultimi anni. Hanno campioni come Neymar e Mbappé”.

NUOVO CICLO – “Per me l’Inter è speciale. Da qualche anno ha iniziato un nuovo percorso societario ed essere arrivati in finale di Europa League è comunque importante. Io credo che la strada sia quella giusta e spero che si possa aprire al più presto un nuovo ciclo di successi. Io credo che con Conte e questi giocatori si possa lottare sia in Italia che in Europa“.

LAUTARO – “Lui è già in un grande club. Perché l’Inter è una delle 3 società più importanti in Italia e tra le più importanti in Europa. Io credo che l’obiettivo principale di Lautaro in questo momento debba essere vincere con l’Inter. Io almeno, quando giocavo ragionavo così. L’Inter ha puntato su di lui e deve avere pazienza. Il calcio italiano non è facile. All’Inter hai avuto la fortuna, tra i tanti campioni, di giocare con Adriano“.

ADRIANO E MORATTI – “Credo che Adriano abbia dimostrato in pochi anni di essere un grandissimo. Io credo che sia sottovalutato. Adriano è uno dei giocatori più forti che io abbia visto giocare per l’Inter e per il Brasile. Era una grande Inter con Moratti che più che un presidente era un tifoso. Ereditò questa passione da suo padre e arrivò dove sognava portando l’Inter sul tetto d’Europa e del mondo“.