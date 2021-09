Cruz: “Inzaghi allenatore mi ha sorpreso. Giusto al posto di Conte: scommessa vinta”

Le considerazioni dell'ex attaccante nerazzurro ai microfoni della Gazzetta dello Sport

Nel corso dell'intervista concessa alla Gazzetta dello Sport, Julio Cruz ha parlato anche dei suoi ex compagni di squadra Simone Inzaghi e Mihajlovic, domani avversari in Inter-Bologna: «Te li aspettavi tecnici top in Serie A? Mihajlovic sì, perché già da vice di Mancini aveva dimostrato di avere dentro questa ambizione: era solo questione di tempo, ma tutti sapevamo che avrebbe fatto strada. Inzaghi mi ha sorpreso di più, anche se onestamente, nell’anno alla Lazio, quando non giocava, lo vedevi sempre molto attento alle esercitazioni e alle cose di campo: evidentemente studiava già da allenatore. E i risultati gli hanno dato ragione».