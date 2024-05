"Oggi Motta e Inzaghi propongono il miglior calcio della Serie A". Ne è convinto Julio Cruz, ex attaccante tra le altre proprio di Bologna e Inter, intervistato oggi dalla Gazzetta dello Sport. L'argentino racconta il suo incontro con l'allenatore degli emiliani: "Nel novembre 2022 parlai con lui a Casteldebole, era arrivato da due mesetti. Mi impressionò. Gli piace allenare, gli piace vedere giocare i suoi ragazzi, gli piace creare uno spartito in cui tutti siano coinvolti.

In ogni suo discorso era chiaro un concetto: ove sarebbe voluto arrivare e andare per fare il bene della propria squadra. E per raggiungere questo, lo strumento adatto è quello di farsi capire bene. È un ragazzo intelligente. Lo era da calciatore, lo è ora. E capisce i giocatori, fino a trascinarli".