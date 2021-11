Cucchi: “L’Inter ha margine di crescita enorme. Juve? Troppi problemi per Allegri”

Le considerazioni del noto giornalista a proposito delle big del nostro campionato che non vivono tutte lo stesso momento

A “1 Football Club”, programma in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Riccardo Cucchi, storico giornalista e telecronista Rai: “In questo momento, e sottolineo in questo momento, Milan e Napoli sono favorite, ma bisogna riparlarne a maggio. Queste due squadre, oggi, hanno qualcosa in più alle altre, con gli azzurri che hanno dimostrato di saper giocare meglio di tutti a calcio. Certo è che se le prime in classifica continuano a tenere questi ritmi, nessuno potrà raggiungerle. L’Inter ha un margine di crescita enorme, mentre la Juve non so se sia in grado di lottare per il titolo: Allegri ha troppi problemi da risolvere, ma sono quasi sicuro arriveranno tra le prime quattro”.