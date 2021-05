Dal Pino: “Serie A a 18 squadre è tema discusso da tempo. Le grandi devono…”

A Radio Anch'io Sport il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino parla anche della riduzione della Serie A a 18 squadre

Così a Radio Anch'io sport il presidente della Lega Serie A, Paolo Dal Pino. "Da un lato - aggiunge - abbiamo le grandi che devono essere messe nelle condizioni di competere a livello europeo e da un lato le piccole squadre che devono poter competere nei campionati nazionali. Le riforme devono andare in questa direzione" "Dobbiamo definire dei tetti di costi per portare il sistema in equilibrio - spiega Dal Pino - Contemporaneamente dobbiamo fare un tavolo con l'assocalciatori per un sacrificio di tutti ma anche dei calciatori. Riduzione Serie A 18 è tema discusso da molto tempo, è evidente che partiamo da assunto di base che sistema così non sta più in piedi. Anche in vista della riforma della Champions. Già modificato il format della Coppa Italia per ridurre gli impegni, i giocatori non sono delle macchine".