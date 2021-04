Dalla Palma (CdS): “Inter, Conte come si comporterà con Zhang? Destinato a…”

Al termine della stagione l'incontro che chiarirà il futuro del club nerazzurro

Ma Conte come si comporterà nel confronto di fine stagione con Zhang? Mai come ora sembra destinato ad accomodarsi, con la famosa banconota da 10 euro, al tavolo di un ristorante dove ne servono almeno 100 per mangiare. Quando gli capitò con la Juve, nel luglio del 2014, si alzò lanciando via il tovagliolo e Allegri, in quello stesso locale, riuscì a conquistare altri cinque scudetti consecutivi oltre a due finali di Champions. L’Inter, è chiaro, dovrà vendere qualche top player per sopravvivere e per pagare i giocatori con cui sta vincendo il titolo. Conte accetterà la sfida, mettendo in gioco anche se stesso, o andrà in cerca di un altro ristorante?".