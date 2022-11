Dalla Palma: “Inter, corsa scudetto mai iniziata. Inzaghi? Le parole di Marotta…”

"Ci è voluto un gol realizzato da Lykogiannis con il sedere per risvegliare l’Inter, che aveva tremato in avvio anche sulle conclusioni di Barrow e Arnautovic. Sembrava ancora stordita dal crollo di Torino contro la Juve, dai fischi e dalle critiche, dal disordine e dalla tensione. Eppure Inzaghi aveva schierato la sua formazione tipo, esentando ancora Brozovic (rilanciato nel finale) e confermando Lautaro nonostante la serata di festa in un locale esclusivo di Milano. E le parole di Marotta poco prima della sfida, anche per lo stesso Simone non sembravano un lasciapassare verso un futuro migliore: anzi, rilette con calma hanno il sapore amaro di un possibile licenziamento a fine stagione, in largo anticipo rispetto al recente rinnovo del contratto. Ma se l’Inter avrà ancora una reazione emotiva come quella di ieri sera contro il Bologna, la stagione nerazzurra non sembra ancora finita come non appare al capolinea l’avventura del tecnico, che ha in mano la doppia carta Champions (ingresso nei quarti e qualificazione all’edizione successiva con uno dei primi quattro posti) e la Coppa Italia in attesa di vedere se il Napoli, un giorno, rallenterà una marcia unica in Europa. E se magari, aggiungiamo, Lukaku tornerà in campo a fare il suo mestiere. Su Inzaghi pesa il numero delle sconfitte complessive, che sono troppe, non certo il ko di Torino dopo un primo tempo in cui la sua squadra avrebbe potuto segnare almeno due gol alla Juve: alle spalle ci sono anche i crolli con la Lazio, con il Milan, con l’Udinese e con la Roma. Per questo il cammino verso lo scudetto, perso proprio contro il Bologna la stagione scorsa, si è praticamente interrotto. Anzi, non è proprio mai iniziato".