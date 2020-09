Dallera (CorSera): “Zhang ha passione. Le parole su Messi dimostrano che l’Inter…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva, Daniele Dallera, giornalista del Corriere della Sera, ha commentato l’intervista rilasciata alla testata dal presidente dell’Inter, Steven Zhang. Parole che spiegano l’idea chiara di Suning per il club nerazzurro per il futuro. Ecco l’opinione di Dallera:

“Zhang? Un uomo determinato, cresciuto e maturato nonostante i 29 anni. Il suo intervento ha placato i problemi tra Conte e Marotta. Vedo in lui tanta passione per i colori nerazzurri, vuole portare gioia ai tifosi. Inter? Il mercato di vendere prima e acquistare dopo, adesso lo fanno un po’ tutti. Messi? Quando smentisce l’interessamento, Zhang dice ‘almeno per ora’. Ciò significa che dal mercato ci si possa aspettare un colpo importante. Lega? Zhang è convinto di aprirsi ai fondi internazionali. Inter e Milan stanno lavorando per il nuovo stadio accanto a San Siro, questi sono investimenti importanti di chi ci crede e guarda lontano“.

(Fonte: Radio Sportiva)