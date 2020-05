Damascelli: “Governo del calcio, basta commedie: business più importante della salute”

Sulle colonne de’ Il Giornale, Tony Damascelli ha commentato attraverso un editoriale l’ok del Governo alla ripresa del campionato il 20 giugno, dopo la Coppa Italia: “Juventus, Inter e Milan fumano rabbia e si ribellano. Conte manda in campo la Primavera, Scaroni e Agnelli pronti a chiedere un decreto legge per anticipare al 10 o all’11 le semifinali. […] La pace è già finita. Torniamo peggiori di prima. La situazione è chiara ma confusa, anzi ridicola. Il campionato riprende il film interrotto l’8 marzo, il virus non è ancora sconfitto ma il calcio, con le sue astuzie bottegaie, vuole andare in vantaggio e vincere la sfida. La fame di pallone ha messo all’angolo preoccupazioni e paure, riunendo fazioni fino ai giorni scorsi divise da beghe condominiali. […] L’interesse economico e di potere ha avuto la prevalenza su quello sanitario, la ripresa della Bundesliga è stata il carburante che ha spinto la federcalcio inglese e le nostre istituzioni calcistiche e politiche a scegliere la soluzione positiva, a differenza di Francia, Olanda, Scozia e Belgio che hanno sospeso i loro campionati. La pace è già finita, da oggi scoppia la guerra. Ed è ora che il governo del calcio si tolga la maschera, quella della verità e metta fine a questa finta commedia”.