Damascelli: “Involuzione Inter nonostante le chiacchiere di Inzaghi. Col Barça…”

Il momento di difficoltà della squadra è chiaro, per questo bisogna sperare in una repentina inversione di marcia. Queste le sue considerazioni su Il Giornale di oggi: "Marotta deve fare i conti con un azionista che vuole cedere la proprietà e una squadra in evidente involuzione, come sfiduciata, nonostante le chiacchiere di Inzaghi. Non ci sono alternative, l’Inter deve battere il Barcellona ma la squadra di Xavi si è risistemata, è tornata prima nella Liga a fianco del Real Madrid e cerca di tenere da parte i guai finanziari del club".