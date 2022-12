Damascelli: “Mondiale, con 20 minuti di recupero sfide irregolari e sfalsate”

Dalle colonne de Il Giornale, Tony Damascelli si scaglia contro i maxi recuperi a cui stiamo assistendo in questo Mondiale. "Gli arbitri sono cronometristi, non vedono l'ora di essere protagonisti teatrali e ci riescono. Dunque Corea del Sud e Portogallo partono in contemporanea con Uruguay e Ghana. Accade però che durante la sfida tra sudamericani e africani un episodio da Var, uno dei cento di questo mondiale, costringa il cronometrista tedesco Daniel Siebert a perdere un tot di minuti, troppi, per assegnare il rigore in favore del Ghana tra i tumulti, giustificati, degli uruguagi".