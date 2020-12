D’Ambrosio: “Questa squadra ha sempre dato tutto. Partita in salita ma siamo riusciti a…”

Danilo D’Ambrosio ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria a Cagliari: “Sono convinto che questa squadra abbia sempre dato tutto per raggiungere la vittoria. Ormai in serie A nessuna partita è semplice, se poi ci mettiamo che non avevamo raggiunto il primo obiettivo della stagione la partita era più difficile del solito. Nonostante sia stata in salita siamo riusciti a ribaltare la situazione e a portare a casa i tre punti. Se sono sicuro di essere un difensore? Sì, a tutti gli effetti. Il difensore non deve far prendere gol se poi riesce a fare gol ancora meglio. La cosa più importante oggi era portare a casa il bottino pieno. Dovevamo dare risposte sulla nostra consapevolezza. Avessimo vinto il primo tempo con due gol di scarto non avremmo rubato nulla. Siamo stati vogliosi e determinati nel raggiungere i tre punti”.

(Inter TV)