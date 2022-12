D’Ambrosio, il fratello: “Lo voleva il Chelsea. Tutti questi anni all’Inter…”

Dario D'Ambrosio, difensore della Carrarese nonchè fratello gemello del numero 33 dell'Inter, in un'intervista concessa a LaCasadiC ha raccontato alcuni aneddoti del passato che li riguardano: "Sono abituato a essere confuso per lui! (Ride, ndr). Siamo andati via di casa da piccoli. Essere insieme ci ha aiutato. L'interesse del Chelsea per Danilo? Lo volevano, ma non ci andò. Sono orgoglioso per il percorso che ha fatto. So da dov'è partito. Tutto il merito è suo. Ha saputo cogliere le opportunità e concretizzarle. E se fai tutti questi anni all'Inter e in Serie A, non è un caso. A maggior ragione in un club come quello nerazzurro. Mi è capitato che sugli spalti mi scambiassero per lui, nonostante Danilo fosse in campo a giocare. Tifosi, ma anche Spalletti o altri suoi compagni! Calhanoglu appena arrivato all'Inter iniziò a seguire me, invece che Danilo! Quando vinse il campionato con il Torino organizzammo una festa. Non capita tutti i giorni che un fratello vinca la B e inizi a giocare in A. Lo scudetto e le coppe con l'Inter, emozioni incredibili".