Darmian a Inter TV: “Cercheremo di chiudere nel migliore dei modi, si poteva…”

Le parole del giocatore nerazzurro a Inter TV

Matteo Darmian ha parlato ai microfoni di Inter TV dopo la vittoria contro l'Udinese: "In queste ultime settimane anche se si è un po' stanchi si cerca di fare il massimo. Non si sente la stanchezza, sappiamo quanto sono importanti queste ultime partite. Cercheremo di chiudere la stagione nel migliore dei modi. Sensazioni? Positive. Volevamo rifarci dopo il passo falso contro il Bologna. Eravamo determinati a portare a casa una vittoria, a maggior ragione dopo il risultato del Milan. Siamo scesi in campo con la giusta determinazione, siamo stati bravi. Potevamo soffrire un po' meno ma va bene così".