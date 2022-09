Darmian a Inter TV: “Quando concedi due gol così al Milan difficile riprenderla anche se…”

Matteo Darmian ha analizzato la brutta sconfitta contro il Milan ai microfoni di Inter TV: "Sicuramente dopo essere passati in vantaggio potevamo gestire meglio la partita, abbiamo concesso un gol evitabile. Dopo siamo andati un po' in difficoltà e abbiamo concesso altri due gol. Quando concedi due gol così al Milan è difficile riprenderla anche se c'è stato lo spirito per farlo. Sicuramente dobbiamo riacquisire quello spirito di non voler prendere gol a tutti i costi e dobbiamo avere più attenzione. Anche i piccoli dettagli fanno la differenza nelle grandi partite. Bayern? Avremo pochi giorni per preparare la partita, ma inizia la Champions e vogliamo partire con il piede giusto. In casa nostra con il nostro pubblico potremo fare una buona prestazione. É quello che cercheremo di fare".