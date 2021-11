GdS – Inter, Darmian non preoccupa: contro il Milan sarà a disposizione

Sostituito ieri all'intervallo di Sheriff-Inter per una botta, Matteo Darmian è uscito malconcio dalla trasferta in Moldavia

Sostituito ieri all'intervallo di Sheriff-Inter per una botta, Matteo Darmian è uscito malconcio dalla trasferta in Moldavia. Le condizioni del laterale nerazzurro, però, non preoccupano e, come scrive la Gazzetta dello Sport, il calciatore sarà a disposizione per il derby di domenica sera: