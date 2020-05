FIGC-Governo, si cerca l’intesa: c’è una data limite per far riprendere i campionati

Continuano frenetici i dialoghi tra i vertici del Governo e del calcio italiano per capire i margini di una possibile ripresa dei campionati. Secondo il Corriere dello Sport, esiste una data limite entro la quale si dovrà prendere una decisione definitiva in proposito:

“Saranno tre settimane decisive e fondamentali quelle che attendono il calcio italiano. Da oggi, e non oltre il 25 maggio – termine ultimo fissato dall’Uefa perché le Federazioni comunichino se riusciranno a completare i campionati nazionali e come intendono farlo -, si capirà definitivamente se ci sarà margine per tornare in campo, oppure se si dovrà chiudere tutto“.