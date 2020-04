Serie A, data limite per concludere il campionato: dalla Uefa un chiaro avvertimento

La Uefa è stata chiara con le varie leghe nazionali: c’è una data limite per concludere il campionato e per fornire una classifica definitiva in vista dei tornei della prossima stagione. Il Corriere dello Sport espone così la richiesta della massima organizzazione calcistica europea: “C’è tempo fino al 3 agosto per definire sul campo le classifiche dei campionati e per indicare i nomi delle squadre che parteciperanno alle coppe europee 2020-21. Il termine (ultimo?) è stato comunicato alle Federazioni e alle Leghe da parte dell’Uefa che ha dunque abbattuto definitivamente la data del 30 giugno per concludere la stagione“.