Serie A, per le date la Lega aspetta mercoledì. Nuovo campionato, ecco l’ipotesi più concreta

Per definire le date della prossima stagione, la Lega Serie A intende aspettare il Comitato esecutivo della Uefa in programma mercoledi’, che decidera’ il calendario delle fasi finali di Champions ed Europa League 2019/20 nonche’ quelli delle competizioni per club e per nazionali del 2020/21. E’ quanto emerge al termine della riunione del Consiglio di Lega, che ha aggiornato i propri lavori a domani alle 18.30. L’ipotesi piu’ concreta e’ che il prossimo campionato di Serie A cominci il 12 settembre. Domani il Consiglio trattera’ gli altri temi all’ordine del giorno: i contratti in scadenza al 30 giugno e l’esito delle competizioni Primavera sospese per l’emergenza coronavirus.