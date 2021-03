D’Aversa: “Nelle ultime sfide Parma superiore agli avversari, tranne con l’Inter”

Dopo il 3-3 rocambolesco allo Stadio ‘Artemio Franchi’ di Firenze contro la Fiorentina di Prandelli, l’allenatore del Parma Roberto D’Aversa ha analizzato il risultato tornando sulla sfida di giovedì contro l’Inter...

"Credo che nelle ultime partite la squadra in campo sia stata sempre superiore all'avversaria, tranne nella partita contro l'Inter. Nonostante andiamo facilmente in gol non riusciamo a portare a casa un risultato pieno".