Dazn, La Lega Serie A aspetta un report dettagliato. Venerdì tavolo di lavoro

Per Dazn e i suoi utenti non è iniziato nel migliore dei modi il primo fine settimana del nuovo campionato. Le difficoltà di tanti utenti di accedere al proprio profilo e quindi di vedere le gare, hanno scatenato un vespaio di polemiche. "A Ferragosto la tv aveva rassicurato gli utenti annunciando rimborsi e aveva fornito loro nuovi link per assistere alle gare di Napoli e Juventus. Un milione e mezzo di persone lunedì hanno visto le gare senza intoppi. La Lega di serie A aspetta però un report dettagliato. Venerdì il tavolo di lavoro convocato da Valentina Vezzali con la Lega, il Mise e l’Agcom".