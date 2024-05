All'EA7 World Legends Padel Tour, in corso di svolgimento a Roma, ha parlato anche l’ex allenatore nerazzurro Frank de Boer. Ecco le dichiarazioni, riportate da TMW: “Inter? Sono stati fantastici, hanno giocato davvero bene e faccio i miei complimenti a tutto lo staff di Inzaghi e tutti all'Inter. Sono felice per i tifosi, non sono stato a lungo all'Inter ma ho ottimi ricordi di Milano e dell'Inter, sono felice che siano dove vogliono, considerando che è uno dei migliori club al mondo. Obiettivo Champions? Ci sono già andati vicini, ma non è facile visto che tutte le squadre puntano a quel trofeo, devono continuare a fare quello che stanno facendo”.