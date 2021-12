De Canio: “Campionato Juve non all’altezza. A gennaio? Non ho mai creduto…”

Le parole del tecnico: "Non ho mai creduto al mercato di gennaio per risolvere chissà quali grandi problemi. Ma ti può dare degni innesti"

Intervenuto ai microfoni di TMW, Gigi De Canio , allenatore, ha parlato così della prima parte di stagione della Juventus di Massimiliano Allegri: “Il campionato della Juve? Definirlo altalenante è poco, sicuramente non è stato all’altezza del suo valore. Ma la Juve per un decennio ha fatto grandi risultati, deve rifondare e quindi ha bisogno dei tempi necessari”.

“Non so se gennaio possa consentire alla Juve di fare chissà quale salto di qualità. Intanto un po’ tutti i suoi calciatori devono ritrovare la giusta condizione e poi per uno-due anni serviranno acquisti mirati per tornare ad essere la squadra di spessore che è”.