De Grandis: “Inter vince e dà spettacolo, Inzaghi un grande. Dzeko? Può giocare fino a…”

"Se tu Inter vinci 3-0, domini, prendi spettacolo e il tuo allenatore si dimostra un grande nelle coppe allora diventi una nuova protagonista del campionato anche se il Napoli è ancora largamente favorito. L'Inter ha qualcosa in più rispetto a tutte le altre contendenti. Dzeko può giocare fino alla sua anzianità, può giocare anche a ritmi inferiori perché sa giocare a calcio. L'assist è perfetto, un passaggio che induce Barella a fare la scelta migliore. Inzaghi ha il coraggio delle scelte: l'ho criticato tante volte per i cambi che sono un po' stereotipati ma ha la forza delle scelte. Dimarco l'ha messo lui titolare ma poi è difficile mettere in panchina Dumfries e Lukaku. Se non sono in forma, non giocano"