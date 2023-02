De Grandis: “Inter forte, ma discontinua e con limiti. Squadra è instabile”

In studio a Sky Sport, il noto giornalista Stefano De Grandis ha parlato così del momento dell’Inter dopo il ko di Bologna

“L’Inter è forte e lo dimostra per i trofei vinti e per dov’è ora in Coppa Italia e Champions League. L’Inter ha battuto il Napoli, due volte di fila il Milan, è una squadra discontinua con limiti. È una squadra instabile”.