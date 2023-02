De Grandis: “L’Inter con l’Udinese ha commesso un errore da non fare col Porto”

"Inter e Napoli hanno vinto e si sono preparate bene all'esame Champions. Il Napoli ha vinto con gli strappi di Kvara e Osimhen, quindi con fisicità e in Champions non sarà così facile perché l'Eintracht è una squadra forte fisica. L'Inter ha vinto una partita pratica, ha sofferto l'Udinese e ha subito il pareggio su un contrattacco. Un errore da non fare col Porto che pressa alto, non è la squadra classica che palleggia. Galeno è un cavallo sulla fascia, non bisogna perdere palla. L'Inter deve essere pratica"