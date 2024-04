"A me è piaciuta la sua crescita nella gestione delle partite. Aveva delle sue idee, come la sostituzione degli ammoniti che se non è esasperata è una buona cosa. Ha gestito meglio le partite rispetto agli anni scorsi e ha fatto crescere i giocatori. Dimarco gioca in due ruoli, Darmian anche in tre, Carlos Augusto in due. C'è la crescita individuale dei giocatori e ciò contraddistingue la bravura di un allenatore"