De Laurentiis: “Questo il campionato più cazzuto degli ultimi 20 anni. Spalletti…”

Le parole del presidente del Napoli sul campionato e sul futuro di Luciano Spalletti

Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha ricevuto una copia in miniatura della statua di Diego Armando Maradona. Presente alla cerimonia il presidente Aurelio De Laurentiis che ha parlato del campionato e di Luciano Spalletti: "Quest'anno abbiamo avuto, sia in coda che in testa, forse il campionato più cazzuto degli ultimi 20 anni"