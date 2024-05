Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Enrico De Lellis, giornalista, ha parlato così del futuro di Antonio Conte: “Su Conte, De Laurentiis ha detto una bugia bianca. Non è vero che l’ultima volta che ha parlato con lui era a novembre. Il primo problema con il mister è di natura economica, tra domanda e offerta balla qualche milioncino. E Conte vorrebbe che anche allo staff vengano riconosciuti i giusti meriti a livello economici. Sappiamo che il Napoli ha bloccato Pioli, ha un accordo verbale. Su Gasp è una pista difficile. L’altro problema per Conte è sotto il profilo tecnico, vuole garanzie. Osimhen va via; Kvaratskhelia? Di Lorenzo?”.