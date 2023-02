De Paola: “Perché critiche e severità con Inzaghi? Basta rimpiangere Conte”

“L’Inter è sicuramente una squadra più in forma, il Milan è stato sorprendente perché il primo tempo è stato uno degli squarci di partita più brutti che abbia mai visto. Raramente ho visto il Milan giocare così male, mentre nel secondo tempo si è vista qualcosa. Evidentemente tutto questo è legato a qualche scelta tecnica e tattica sbagliata. I giocatori di maggior talento devono giocare, se ci sono dei problemi disciplinare devi risolverli in altri modi. O li mandi in tribuna oppure devi farli giocare dall’inizio. L’anno scorso Pioli è stato accostato a Spalletti per il gioco offensivo, invece il Milan di ieri è stato totalmente passivo e così facendo scende di tante categorie".

“Perché bisogna essere sempre così severi con questo allenatore? Ha portato due Supercoppe e una Coppa Italia all’Inter, non ha vinto lo Scudetto ma trovo ingiusto criticare il gioco dell’Inter. Non bisogna sempre rimpiangere il Conte di una volta. L’Inter ha giocato benissimo il derby, Inzaghi può essere criticato per qualche cambio o per qualche mancanza di carattere rispetto a Conte. Il lavoro di Inzaghi però è importante. E addirittura penso che la mano di Inzaghi sia ancora evidente nella Lazio di Sarri, che sta crescendo piano piano ma non vedo quelle triangolazioni tipiche di Sarri".