De Paola: “Paratici-Suarez? Io mi sarei dimesso. Se i verbali sono veri…”

Le parole del giornalista: "La Juventus ha sbandato, ma come le ha create Agnelli certe cose, così deve rimediare"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Paolo De Paola, giornalista, ha parlato così del momento in casa Juventus, soffermandosi sul ds Paratici e sulle ultime notizie che arrivano dalla procura di Perugia: "Io mi sarei dimesso un secondo dopo, perché il mio presidente mi copre fino all'ultimo momento possibile. La presa di distanza non è né nobile né moderna, ma meschina. Non credo che certe cose non si sapessero. Se i verbali sono veri, non è stato un atteggiamento piacevole. Ci sono troppe cose che non vanno nella Juventus. Nonostante tanti atteggiamenti di Agnelli che da due anni a questa parte non mi sono piaciuti, come fai a dare delle colpe ad Agnelli che ha portato 9 scudetti di fila? Adesso la Juve si è smarrita nei sui dirigenti e in determinati acquisti o nei vuoti di acquisti mancati. La Juventus ha sbandato, ma come le ha create Agnelli certe cose, così deve rimediare. Ci sono degli errori strutturali a cui deve mettere mano".