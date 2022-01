De Sciglio: “Supercoppa con l’Inter? Tanti assenti, servirà questa Juve”

A DAZN, il terzino della Juve ha parlato dopo la vittoria in rimonta contro la Roma e in vista della Supercoppa Italiana con l'Inter

A DAZN, il terzino della Juve Mattia De Sciglio ha parlato dopo la vittoria in rimonta contro la Roma e in vista della Supercoppa Italiana con l'Inter:

Cosa c’è in questi abbracci dopo una gara così?

C’è tutta la felicità di una vittoria veramente importantissima, soprattutto per come si era messa la partita a inizio secondo tempo. Siamo entrati alla c***, prendendo subito due gol. Abbiamo tirato fuori carattere, dimostrando che il gruppo viene fuori nei momenti difficoltà. Però dobbiamo farlo vedere da subito, ora godiamoci la vittoria.