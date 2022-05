Serie A, De Siervo: “Calendario asimmetrico ha funzionato e sarà riproposto”

L'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De SIERVO, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento ha parlato del calendario

"Il calendario asimmetrico ha funzionato e sarà riproposto. È uno strumento che consente maggiore elasticità e sarà ancor più necessario l'anno prossimo con il Mondiale invernale: le coppe europee saranno compresse nel calendario e le squadre di vertice non si incontreranno in quelle settimane. Il calendario asimmetrico consente di inserire partite interessanti in ogni weekend". Lo ha dichiarato l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De SIERVO, intervenuto a "La politica nel pallone" su Rai Gr Parlamento