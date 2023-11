De Siervo: “Lautaro, inizio impressionante: è ormai un assoluto top player”

Luigi De Siervo, ad della Serie A, ha commentato così la nomina di Lautaro Martinez come giocatore del mese di ottobre: “L’inizio di stagione di Lautaro Martinez è stato semplicemente impressionante. Il centravanti argentino è ormai un assoluto Top Player, con numeri straordinari e una leadership confermata dalla fascia di capitano dell’Inter. I sei gol in quattro partite, alcuni di pregevole fattura tecnica, realizzati nel mese di ottobre, hanno guidato i nerazzurri al primo posto in Serie A TIM e portato Lautaro in vetta alla classifica dei marcatori”.