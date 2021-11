De Vrij, Inter e Olanda hanno temuto subito il peggio: “L’ipotesi più cupa…”

La Gazzetta dello Sport aggiorna sulle condizioni di de Vrij, infortunatosi due giorni fa con la sua nazionale

Gli esami per scongiurare il pericolo lesione muscolare. Stefan de Vrij nelle prossime ore si sottoporrà ai controlli di rito per capire l'entità esatta dell'infortunio accusato in nazionale due giorni fa. L'Inter attende, col fiato sospeso, e spera di riavere a disposizione il centrale olandese nel minor tempo possibile.