De Zerbi: “Milan sempre propositivo, Inter squadra forte e strutturata. I nerazzurri…”

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport , Roberto De Zerbi torna sulle sfide contro Inter e Milan. Un'occasione per parlare della sfida scudetto tre i due club milanesi: "Contro il Sassuolo hanno giocato bene entrambi: bravi davvero. Il Milan è sempre propositivo, l’Inter è una squadra forte, che ha il vantaggio di potersi concentrare solo sull’impegno in campionato".

"Ci sono tante variabili quest’anno. Il Milan è cresciuto moltissimo rispetto all’anno scorso, bisogna vedere se riuscirà a reggere fino alla fine: sta facendo cose strepitose. L’Inter arriva da un secondo posto e da una finale di Europa League, è ben strutturata. Il vantaggio in classifica c’è, i punti sul Milan sono pochi, ma non c’è nemmeno tanto tempo per recuperare. Gli infortuni avranno un peso".