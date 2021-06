Del Piero: “Conte? Prendere o lasciare, ma non è uno che scappa. Credo che…”

Intervistato dal Corriere della Sera, Alessandro Del Piero ha parlato anche dell'addio di Antonio Conte all'Inter

EUROPEO - "In prima fila secondo me ce n’è una sola, la Francia. Se si guarda la formazione titolare, pare una selezione “all star”. Dietro metto due incompiute, finora, di talento, alla ricerca del primo successo: Belgio e Inghilterra".

ITALIA - "Dove può arrivare? Dipende da come si comporrà il tabellone, perché in un torneo come questo conta parecchio. Comunque credo che puntare alla final four a Londra sia un obiettivo possibile. Perché mi piace l'Italia? Perché crede in quello che fa, prima di tutto. È un vero gruppo, tirano tutti dalla stessa parte, sanno che nessuno è una stella che può togliere gli altri dai guai e portarli alla vittoria".