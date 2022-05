De Laurentiis: “Complimenti a Milan primo, Inter seconda e bravo Napoli perché…”

Il numero uno del club azzurro, in un tweet, ha commentato il finale di stagione e si è complimentato con prima e seconda in classifica

Fine campionato e bilancio da fare per tutti. Compreso il presidente De Laurentiis che con il suo Napoli è arrivato terzo in classifica e ha conteso il titolo per diverso tempo alle due milanesi. In due tweet postati dal suo profilo, il numero uno del club azzurro ha scritto: "Complimenti al Milan campione e all’Inter seconda. Ma complimenti anche a noi che chiudiamo terzi con 9 punti di vantaggio sulla quarta e 15 sulla quinta, in un anno in cui eravamo partiti per tornare in Champions. Grazie a Spalletti, allo staff, alla squadra e a tutti quelli che lavorano nel Napoli. Un grazie a tutti i nostri tifosi e simpatizzanti ovunque nel mondo".