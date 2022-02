Del Piero: “Inter, potenzialmente la squadra c’è. Momento critico. Al di là di Lautaro…”

Il parere dell'ex capitano della Juventus dopo la sconfitta dei nerazzurri in campionato contro il Sassuolo

Sicuramente sì, quando giochi in casa devi vincere e aveva un'occasione importante. Ma il Sassuolo ha vinto con la Juve e contro il Milan, si esalta con le grandi. Gioca bene. L'Inter ha qualche problemuccio e si è evidenziato ancora di più. Poi i nerazzurri sono stati anche sfortunati. Quest'anno, al di là dei gol mancati di Lautaro, ha dato la sensazione di poter segnare in modo diverso, non solo con gli attaccanti. Potenzialmente è una squadra che c'è. Un momento critico. Come uscirà da questo momento dirà quanto l'Inter è matura per lo scudetto. Il calendario? L'Inter ha avuto un periodo intensissimo, ora ne arriva uno più facilitato. La squadra nerazzurra si è giocata la Supercoppa perché ha vinto ed è stata felice di affrontarla. Nel derby contro il Milan, l'Inter ha dominato o quasi. Se non ha quel quarto d'ora dove il Milan riesce a concretizzare davvero tanto, oggi comunque sarebbe prima. L'Inter ha vinto una partita decisiva come la finale di Supercoppa e si è sempre rialzata nelle sconfitte. L'Inter l'anno scorso ha creato uno spartiacque, ha dimostrato che la Juve si poteva battere dopo tanti anni.