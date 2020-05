De Luca autorizza il Napoli ad allenarsi: “Per noi ci sono le condizioni”

Nonostante il divieto da parte del governo sugli allenamenti nei centri sportivi per gli sport di gruppo, il Napoli tornerà ad allenarsi. Il presidente De Laurentiis ha chiesto al presidente della Regione Campania, De Luca, di poter riaprire il centro di Castel Volturno. Lui ha detto di sì spiegando: «Dice che possono fare gli allenamenti, avendo 3 campi di calcio disponibili nel centro, avendo un distanziamento degli atleti di 20 metri. Possono farli per fasce orarie, senza uso comune delle docce, con trasporto individuale di ognuno di loro. A me pare ci siano tutte le condizioni per consentire gli allenamenti della squadra del Napoli. Credo che ci siano le condizioni per riaprire glia allenamenti. Poi saranno le autorità sportive sulla ripresa del campionato, quello non dipende da noi».

(Fonte: gazzetta.it)