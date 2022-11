Risultati deludenti e critiche social, Tapiro d’Oro a Vieri: “La gente può…”

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35) Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’Oro a Christian Vieri, attapirato per i risultati deludenti e le critiche social che hanno segnato lo sbarco della Bobo Tv su Raiuno in occasione dei Mondiali di calcio.

«La gente può dire quello che vuole, non conosce i numeri che stiamo facendo. Io dico che la Bobo Tv in Qatar sta andando alla grandissima. Sono pillole di quattro minuti ciascuna, più di tanto non puoi fare e dire in Rai, sono i tempi televisivi», dichiara Vieri. Che aggiunge: «Ci sono tanti invidiosi e rosiconi che parlano male di noi solo per finire sui giornali». Con questo, Bobo Vieri raggiunge quota 8 Tapiri, al terzo posto della classifica dei calciatori più attapirati, a parimerito con Francesco Totti e Roberto Mancini e dietro Antonio Cassano (18 Tapiri) e Gigi Buffon (9 Tapiri). Il servizio completo stasera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).