CorSera – Inter, derby decisivo per lo scudetto: Milan obbligato a vincere

La stracittadina in programma oggi alle ore 18 potrà dire molto a nerazzurri e rossoneri sulla corsa al titolo

Il giorno del derby di Milano è finalmente arrivato: Inter e Milan si giocano la supremazia cittadina, ma non solo. Il Corriere della Sera presenta così la sfida: "Inutile girarci attorno, se l’Inter vince il Milan scivola a -7 (con una partita in più) e va fuori dalla lotta scudetto. Simone Inzaghi dice che non è così, «la partita è molto importante, non decisiva». Una bugia di prassi. Per l’Inter e per la lotta scudetto è una settimana di fuoco, decisiva si può dire, quella inaugurata oggi dal 176° derby di serie A, in un San Siro con un manto tutto nuovo e una capienza al 50 per cento (circa 37 mila spettatori)".