De Rosa (Sky): “Scudetto Inter? Ribaltiamo, ha perso la Juve. Da gennaio in poi…”

Il giornalista ha parlato del percorso nerazzurro e di come Conte sia riuscito a vincere andando contro tutto e tutti

Gerry De Rosa, giornalista di Skysport, ha detto la sua sull'Inter di Conte e sul percorso fatto dai nerazzurri: «Interrotta l'egemonia della Juve? Ha perso la Juve, bisogna ribaltare la situazione. Era difficile per chiunque soprattutto in un anno di questo tipo. I bianconeri ci hanno messo del loro perché ha ricominciato un ciclo nuovo, pieno di rischi. Ma l'Inter ha proseguito un progetto dall'anno prima. Con a capo un uomo che è andato contro tutto e tutti quando le cose non andavano bene e convinto di questo. Alla fine i risultati si sono visti. Da gennaio in poi ha smentito tutti. Visto che prima nessuno avrebbe pronosticato lo scudetto dell'Inter», ha detto.

Quando era in Italia con la Roma non era stato tenero. La sua scommessa è far superare alla squadra un carico pesante di incudini sulle spalle. Tutto è bellissimo quando le cose vanno bene e tutti è bruttissimo quando le cose vanno male. Non ci si può dimenticare che gli alti e bassi sono inevitabili. La cosa difficile da fare a Roma per un allenatore è superare questi alti e bassi.