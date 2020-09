Come anticipato qualche settimana fa da Fcinter1908, l’Inter si è assicurata un giovane di talento classe 2003 dall’Atalanta: Kristian Dervishi. Il nazionale albanese ha firmato con l’Inter per tre anni (fino al 2023) e da domani sarà a disposizione di Chivu per la formazione Under 18. Dervishi, dopo alcuni anni nel settore giovanile dei bergamaschi, si è trasferito al club nerazzurro in prestito con obbligo di riscatto.