Inter, approvato il bilancio 2020-21: il dettaglio sulle rescissioni

La società ha rivelato i dettagli economici del bilancio e ha spiegato qual è stato l'impatto degli addii concordati nella gestione del club

L'Inter, con l'Assemblea dei Soci che si è tenuta oggi in video conferenza, ha approvato il bilancio dell’esercizio finanziario 2020/2021, e ha rivelato i numeri prettamente economici della scorsa stagione. Ricavi consolidati per € 364,7 milioni, perdita pari a € 245,6 milioni. 110 mln l'impatto del coronavirus: 70 mln in meno per mancati incassi e 40 mln perché sono diminuiti i contratti degli sponsor. Si parla poi anche di "perdite per ulteriori € 30 milioni, effetto della risoluzione di contratti sportivi".