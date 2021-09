De Zerbi: “Inter, mentalità ma con noi hanno giocato diversamente. Merito nostro”

Il tecnico dello Shakhtar ha commentato il pareggio contro l'Inter ai microfoni di Skysport

Zero a zero contro l'Inter e tanti errori da una parte e l'altra. Alla fine della partita con i nerazzurri, l'allenatore italiano dello Shakhtar, De Zerbi, ha parlato a Skysport della prestazione dei suoi:

Per me abbiamo fatto una grande partita. Chiaro che l'Inter abbia avuto qualche occasione, su calcio piazzato, il tiro da fuori di Correa. Ma anche noi avuto occasioni importanti.

Giochiamo per vincerle tutte e se le perdiamo sono stati migliori gli avversari. Ci sono quattro partite e punti per poter fare tutto, se non li faremo guarderemo quanti ne abbiamo noi e quanti ne hanno fatto le avversarie.