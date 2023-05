Di Biagio a Inter TV: “In gare come queste conta gestire la pressione. Ciò che fa Inzaghi…”

Gigi Di Biagio ha analizzato brevemente l'attesissimo derby in programma stasera: "Ho sensazioni positive. Siamo tutti pronti. All'andata avevo fatto il nome di Calhanoglu. Sono più legato al primo gol in nerazzurro, poi quando segni nei derby è bellissimo. La gestione delle pressioni fa la differenza in gare come queste. I giocatori sono ancora più responsabili e maturi di quanto fossimo noi ai nostri tempi. All'andata si è vista una partita aperta, l'Inter meritava forse qualcosa in più perché ha giocato un ottimo calcio. All'andata avremmo firmato per il 2-0 anche se c'è un po' di rammarico perché il risultato poteva essere più pesante. Quello che sta facendo Simone è sotto gli occhi di tutti, è stato fatto un lavoro buonissimo. Ha tanta scelta e questa è un 'ottima casa".