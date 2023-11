Di Canio: “Criticavo Inzaghi, ora cresciuto e da Inter. Per onestà devo dire che…”

In passato, Paolo Di Canio ha bacchettato Simone Inzaghi. Ecco il pensiero del giornalista a Tuttosport sull'allenatore dell'Inter in vista del derby d'Italia. «Sono onesto, gli davo la responsabilità del cammino a singhiozzo dell’Inter, ora devo ammettere che è maturato nella gestione della squadra fra campionato e Champions, ma anche nelle dichiarazioni. Simone si è calato nella dimensione giusta, da Inter. Sta facendo il suo, l’Inter rende da Inter, i giocatori sono migliorati, penso a Dumfries, è questo è un grande merito suo. Inzaghi è cresciuto e in questo il percorso in Champions ha ovviamente influito, perché si è confrontato con grandi allenatori, è stato giudicato dall’Europa e ha capito che vincere una Supercoppa a Dubai non può bastare per essere da Inter».